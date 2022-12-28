Препарат для лечения детей с острым лейкозом включили в перечень ЖВНЛП

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Препарат «Онкаспар», предназначенный для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом, включили в перечень ЖНВЛП. Лекарство не зарегистрировано в России, оно производится во Франции и ему пока нет отечественных аналогов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, оно вступает в силу через два месяца.

Минздрав уже разрешил обращение препарата в России в иностранной упаковке. Лекарство попало в обновленный российским правительством перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В ведомстве ранее отмечали, что закупка препарат рассматривается по линии фонда «Круг добра».

В перечне обновлены и другие пункты. Так, из перечня ЖНВЛП исключен мельдоний.

Ранее сообщалось, что лекарственные препараты, выпавшие из импорта в Россию из-за санкций, начнут производить в странах ЕАЭС. На сегодня ведётся работа над перечнем таких лекарств.