Премия Рунета 2020: новая концепция Народного голосования и подача заявок

Народное голосование Премии Рунета — это возможность для абсолютно каждого пользователя российского сегмента Интернета определить самые успешные интернет-проекты текущего года. Партнёром Народного голосования выступает познавательный интернет-журнал
Новая концепция Народного голосования
В 2020 году Народное голосование впервые за всю историю Премии будет проходить по трём направлениям.
«КТО?» — это выдающиеся деятели и персоны Рунета, лидеры мнений, блогеры и деятели искусства, создающие контент в российском сегменте Всемирной паутины.
«ЧТО?» — интернет-проекты, мобильные приложения, сообщества, некоммерческие и общественные организации и их спецпроекты, заслуживающие общественную поддержку.
«ГДЕ?» — территории и регионы, которые внесли свой вклад в развитие Рунета в 2019/2020 гг.
Таким образом каждый пользователь сети Интернет сможет поддержать наиболее достойных лидеров мнений, а также самые значимые проекты в различных отраслях. Голосуют все пользователи сети, включая привлечённую аудиторию номинантов, онлайн ежедневно с момента старта голосования.
Старт подачи заявок
Старт подачи заявок Народного голосования был объявлен 1 октября и продлится до 13 ноября. Проекты, желающие принять участие в Народном голосовании, могут