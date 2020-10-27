Премия Рунета 2020: новая концепция Народного голосования и подача заявок

https://static.news.ru/photo/39d0d436-18f9-11eb-bf18-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Народное голосование Премии Рунета — это возможность для абсолютно каждого пользователя российского сегмента Интернета определить самые успешные интернет-проекты текущего года. Партнёром Народного голосования выступает познавательный интернет-журнал КТО?ЧТО?ГДЕ? .

Новая концепция Народного голосования

В 2020 году Народное голосование впервые за всю историю Премии будет проходить по трём направлениям.

«КТО?» — это выдающиеся деятели и персоны Рунета, лидеры мнений, блогеры и деятели искусства, создающие контент в российском сегменте Всемирной паутины.

«ЧТО?» — интернет-проекты, мобильные приложения, сообщества, некоммерческие и общественные организации и их спецпроекты, заслуживающие общественную поддержку.

«ГДЕ?» — территории и регионы, которые внесли свой вклад в развитие Рунета в 2019/2020 гг.

Таким образом каждый пользователь сети Интернет сможет поддержать наиболее достойных лидеров мнений, а также самые значимые проекты в различных отраслях. Голосуют все пользователи сети, включая привлечённую аудиторию номинантов, онлайн ежедневно с момента старта голосования.

Старт подачи заявок

Старт подачи заявок Народного голосования был объявлен 1 октября и продлится до 13 ноября. Проекты, желающие принять участие в Народном голосовании, могут подать заявку на участие в конкурсе. Затем начнётся этап голосования экспертного клуба (с 16 по 20 ноября), а после — голосование экспертного совета (с 23 по 27 ноября). Традиционно имена победителей, набравших наибольшее количество пользовательских голосов, назовут на Церемонии вручения награды 3 декабря.

Премия Рунета — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте Всемирной паутины. Она учреждена Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации в 2004 году. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных организаций.