Премьеру шоу «Маска» отменили на фоне скандала с Киркоровым НТВ без объяснения причин перенес премьеру шоу «Маска» на 18 февраля

Телеканал НТВ сообщил, что премьера музыкального шоу «Маска» не состоится 11 февраля, как было анонсировано ранее. Канал без объяснения причин предупредил, что программа выйдет в эфир на неделю позже — 18 февраля. Пользователи Сети предположили, что изменения вызваны скандалом вокруг одного из членов жюри певца Филиппа Киркорова.

Премьера нового сезона состоится 18 февраля, в 20:20, на НТВ — не пропустите! — говорится в группе программы в соцсети «Вконтакте».

Большинство зрителей шоу в комментариях к сообщению канала решили, что авторы «Маски» заменят Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Поклонники предложили вместо короля эстрады взять в жюри Николая Баскова, Иду Галич или Ольгу Бузову.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Филипп Киркоров снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей после «голой» вечеринки. По данным канала, менеджмент народного артиста РФ вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на концерты знаменитости.

Mash уточнил, что в первую очередь речь идет о частных мероприятиях. По данным канала, сначала заказчику озвучивают сумму в $150 тысяч, после чего говорят, что у них есть «специальное предложение» со скидкой до $100 тысяч. По информации канала, в стоимость также входит подтанцовка, кроме того, клиентам предоставляют возможность самим выбрать песни из репертуара.