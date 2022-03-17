ФАС проверит поставщиков и производителей сахара

Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что отсутствие сахара связано с ажиотажным спросом, который «подогревается недобросовестными организациями», что недопустимо.

В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов, — говорится в сообщении.

Ранее ассоциация «Русбренд» направила письмо в Федеральную антимонопольную службу, в котором сообщило, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. При этом уточняется, что расчёты предлагается производить в рублях по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. Организация попросила ФАС разобраться в ситуации и принять меры.

Отмечается, что сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, и увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий. Несмотря на это, в Минсельхозе заявили, что не располагают данными об использовании цен в долларах. Известно, что в ассоциацию «Русбренд» входят в том числе международные компании Nestle, Unilever и Danone.