Премьер Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Губенко

https://static.news.ru/photo/ffb92d22-e1fb-11ea-b3dd-fa163e074e61_660.jpg Николай Губенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной народного артиста СССР Николая Губенко, который также занимал пост заместителя председателя Московской городской думы. Слова главы правительства обнародовала пресс-служба кабмина.

Мишустин подчеркнул, что Губенко был многогранным, уникальным и талантливым человеком. По словам премьера, он прожил интересную жизнь, совмещая театральную деятельность с общественной и депутатской.

Возглавляя театр «Содружество актёров Таганки», он оставался верен традициям знаменитой труппы, радовал зрителей замечательными постановками. Проявил себя настоящим профессионалом на партийной работе, где делал всё, чтобы жизнь людей стала лучше, — приводятся на официальном портале кабмина слова Мишустина.

Губенко основал театр «Содружество актёров Таганки» и с 1992 года был его руководителем. Как актёр он исполнил множество ролей в знаковых фильмах для истории отечественного кинематографа, в числе которых были «Застава Ильича» Марлена Хуциева, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука и другие.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Губенко. О реакции главы государства на кончину артиста рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.