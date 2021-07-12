Японцы высмеяли премьер-министра за отказ ехать на ВЭФ во Владивосток

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отказался ехать на Восточный экономический форум во Владивосток из-за пандемии COVID-19. Это вызвало возмущение Интернет-пользователей, которые сочли решение очередным некомпетентным шагом правительства. Об этом пишет Yahoo News Japan со ссылкой на источники.

Пользователи сочли , что нынешний кабинет министров неспособен проводить конструктивную внешнюю политику и по сути является вассалом Америки, тогда как у России «большой потенциал в смысле вопросов безопасности Японии и наших экономических интересов». Один из них заявил, что с Россией необходимо подписать мирный договор, чтобы «оторвать её от Китая», и в его отсутствии виновата только Япония, отказывающаяся от подписания договора без передачи ей всех четырёх островов Курильской гряды.

Суга-сан, обязательно поезжайте в Россию! Всё равно от вашей политики по борьбе с пандемией здесь нет никакого толка! Так может хоть в России сделаете что-то полезное? Хотя вряд ли, — написал пользователь enm.

Другие пользователи обвинили Сугу в отсутствии дипломатических талантов, заявив, что от его зарубежных поездок «один вред и никакой пользы». Впрочем, их противники заявили, что инвестиции в Россию нужно определять как инвестиции во враждебное государство.

Ранее японские власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса ещё в восьми префектурах в разных частях страны с 27 августа до 12 сентября. Премьер-министр Ёсихидэ Суга призвал местные власти усилить поддержку системы здравоохранения с целью обеспечения достаточного числа коек в больницах, а также оборудования, включая ИВЛ. Он отметил особую важность профилактики в школах и других учебных заведениях. В последнее время в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением пандемии, регулярно обновляются антирекорды суточного прироста числа инфицированных.