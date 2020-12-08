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Премьер-министр Молдавии заболел коронавирусом

22:18, 08 декабря 2020
Ион Кику Ион Кику Фото: gov.md

Глава кабинета министров Молдавии Ион Кику заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал пресс-секретарь Кику Борис Харя.

В связи с появлением некоторых симптомов, характерных для вируса COVID 19, премьер-министр Ион Кику провёл соответствующий тест. Тест положительный. Премьер продолжит выполнять свои обязанности удалённо, — написал Харя на своей странице в Facebook.

Ранее избранная президентом Молдавии Майя Санду потребовала от правительства Иона Кику незамедлительно уйти в отставку, чтобы дать дорогу к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране.

Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября министр обороны Австрии Клаудия Таннер сдала положительный тест на коронавирус.

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