Премьер-министр Молдавии заболел коронавирусом

Глава кабинета министров Молдавии Ион Кику заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал пресс-секретарь Кику Борис Харя.
В связи с появлением некоторых симптомов, характерных для вируса COVID 19, премьер-министр Ион Кику провёл соответствующий тест. Тест положительный. Премьер продолжит выполнять свои обязанности удалённо, — написал Харя на своей странице в Facebook.
Ранее избранная президентом Молдавии Майя Санду потребовала от правительства Иона Кику незамедлительно уйти в отставку, чтобы дать дорогу к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране.
Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября министр обороны Австрии Клаудия Таннер сдала положительный тест на коронавирус.
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