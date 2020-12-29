Премьер-министр Абхазии Анкваб заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a25d49a0-4ab1-11eb-a163-fa163e074e61_660.jpg Александр Анкваб Фото: km-ra.org

Глава правительства Абхазии Александр Анкваб заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Забор биоматериала был осуществлён 29 декабря, 30 декабря ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в организме главы правительства. Во избежание распространения возможного заболевания со дня сдачи материала премьер-министр находился на самоизоляции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом Анкваб чувствует себя нормально, из симптоматики — лишь субфебрильная температура (37,1-38,0 — NEWS.ru). Медики отмечают, что госпитализация политика не понадобится, так как болезнь протекает легко.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусом заболел и президент Абхазии Аслан Бжания. Впрочем, у него течение заболевания также проходит в лёгкой форме, он лечится амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями он ушёл на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно.

За время пандемии коронавирусной инфекции в Абхазии было выявлено 8 675 случаев заболевания. 6 786 пациентов вылечились, болезнь унесла жизни 113 человек.