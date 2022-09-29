Юрист рассказал о праве мобилизованных на предметы культа Юрист Хаминский заявил, что мобилизованные могут брать с собой религиозные атрибуты

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Мобилизованные имеют право брать с собой предметы религиозного культа, поскольку запрет на это противоречит Конституции, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Так он прокомментировал возможное расхождение воинских уставов с религиозными обрядами военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине.

Возможные заявления командиров о том, что наличие у солдата предметов религиозного культа, таких как Библия, Тора, Коран или, например, тфилин и четки, не предусмотрено уставом, не могут являться законным требованиями, так как прямо нарушают Конституцию, — сообщил юрист.

Хаминский напомнил, что основной закон гарантирует каждому свободу вероисповедания, а возможность обращения к вере, в том числе путем исполнения религиозных обрядов, способствует укреплению духа, воспитывает моральные качества и закаляет человека в самых непростых обстоятельствах. По его мнению, командиры воинских частей должны организовать соответствующие места, помещения для молитвы, а также обеспечить возможность общения со священнослужителями, обеспечив безусловную безопасность последних.

Решить эту задачу можно двумя способами, считает Хаминский. Руководители религиозных организаций должны выйти с инициативой в адрес руководства Министерства обороны и в тесном взаимодействии поспособствовать изданию необходимых приказов. Кроме того, воинские уставы допускают обращение военнослужащих с рапортом к старшему по званию с просьбой обеспечить возможность справлять свои религиозные потребности.

Следует помнить, что согласно тому же уставу подчиненный в любом случае обязан выполнить приказ вышестоящего начальника, но затем вправе обжаловать его в установленном порядке. И такая жалоба, без сомнения, будет удовлетворена, — резюмировал он.

Ранее адвокат Владимир Шелупахин заявил, что формально священнослужители подлежат призыву, как и остальные военнообязанные. Он отметил, что граждане, которым нельзя убивать или даже брать в руки оружие в связи с внутренними или религиозными противоречиями, скорее всего, также могут быть мобилизованы, при этом для священников это «святой долг», ведь на фронте находится их паства.