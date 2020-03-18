https://static.news.ru/photo/aa29422a-68f7-11ea-80db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

На российских дорогах появится новый знак, предупреждающий о фотовидеофиксации. Правительство страны 18 марта обнародовало соответствующий проект постановления.

В пояснительной записке к нему подчёркивается, что знак для обозначения места использования технических средств фотовидеофиксации установят вместо указателя, на котором уточняются действия самого знака. Техника, как отмечается в документе, работает в автоматическом режиме. Средства установлены для фиксации нарушений правил дорожного движения в формате фото- и видеосъёмки.

Новый знак позволит сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков и положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения, — говорится в пояснительной записке МВД, опубликованной на официальном портале правовой информации.

Как ранее передавал NEWS.ru, собранные в России автомобили оборудуют системами, которые будут оповещать водителя о нарушении Правил дорожного движения. Стандарт для системы определят осенью 2020 года.