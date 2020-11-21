16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Представителю «Аэрофлота» в Лондоне предъявили обвинения в госизмене

09:13, 22 ноября 2020 109
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие предъявило представителю авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне Дмитрию Федоткину обвинение в госизмене.

По словам источника в правоохранительных органах, обвинение предъявили следователи ФСБ.

Он не признал вину в указанном преступлении, — отметил источник ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы не впустили в СИЗО к Федоткину. Сотрудники изолятора объяснили отказ тем, что арестованный находится на карантине.

Федоткин был арестован по решению Лефортовского суда Москвы до 10 января по делу о госизмене. Все материалы дела засекречены. Известно, что его подозревают в передаче секретных данных об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео