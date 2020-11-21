Представителю «Аэрофлота» в Лондоне предъявили обвинения в госизмене

https://static.news.ru/photo/a2c816ac-2c8b-11eb-957a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие предъявило представителю авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне Дмитрию Федоткину обвинение в госизмене.

По словам источника в правоохранительных органах, обвинение предъявили следователи ФСБ.

Он не признал вину в указанном преступлении, — отметил источник ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы не впустили в СИЗО к Федоткину. Сотрудники изолятора объяснили отказ тем, что арестованный находится на карантине.

Федоткин был арестован по решению Лефортовского суда Москвы до 10 января по делу о госизмене. Все материалы дела засекречены. Известно, что его подозревают в передаче секретных данных об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.