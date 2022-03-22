«Представителям похоронного бизнеса запретят обращаться к родственникам»

В Госдуму внесён законопроект «О похоронном деле в РФ», который должен заменить своего предшественника — действующий с 1996 года закон «О погребении и похоронном деле». Основные изменения касаются регулирования со стороны муниципальных и региональных властей этой сферы, которая давно имеет репутацию криминальной. Один из авторов законопроекта депутат Светлана Разворотнева в интервью NEWS.ru рассказала о том, как он сможет помочь в борьбе с «кладбищенской мафией», потребуют ли изменения дополнительных трат бюджета и правда ли, что он будет создавать трудности родственникам усопших.

— В чём необходимость принятия нового законопроекта?

— Действующий закон принят в 1996 году. Он сильно устарел, много архаики вроде того, что похоронной деятельностью могут заниматься только муниципальные компании. Также там не регулируется то, кто может заниматься этой деятельностью, не регулируется вопрос защиты персональных данных и прочее. Похоронная сфера считается криминальной. В ней нужно навести порядок. В законопроекте есть чёткое разделение полномочий между различными ветвями властей, определение процедуры, требований к организациям, занятым в этой деятельности. Одна из новинок связана с правилами выхода на рынок похоронных услуг. Сейчас это коррупционноёмкая процедура, когда любая организация может предоставить через портал госуслуг минимальные сведения и быть допущенной. Мы предлагаем создать реестр, в котором будут сведения, в том числе о ценах, для того чтобы желающий воспользоваться услугами заранее всё видел.

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Также установлены нормы контроля за похоронными организациями. Например, уполномоченный орган не будет проводить плановых проверок, только проверки по жалобам гражданам. Также предлагается сделать неоднократные подтверждённые судом нарушения закона основанием для отказа организации в предоставлении услуг. Из таких организаций предлагается создать публичный реестр недобросовестных, чтобы гражданин не попадал на их удочку. Также предлагается реестр кладбищ и захоронений, где будет чётко видно, какие места есть. Это нужно, чтобы не было известной истории: «Места нет, но если вы нам заплатите, мы сейчас что-то вам найдём». Защита персональных данных позволит избавиться от сомнительных личностей, прикидывающихся похоронными агентами, которые начинают обивать порог родственников умершего вскоре после его кончины. За утечку персональных данных будет предусмотрено административное наказание. Представителям похоронного бизнеса будет запрещено обращаться к родственникам по своей инициативе. Есть запрет на ограничение конкуренции: распространённая история о том, что сторонней организации запрещают хоронить человека, доносить гроб до могилы, когда заставляют нанимать каких-то местных. Наконец, есть в законопроекте и про такие вещи, как обязательная парковка, места для инвалидов и прочее. Также мы предоставляем преимущественное право организациям, которые управляют кладбищем, — муниципальным и городским — на копание могил и прочие работы, которые сейчас чаще отдают на откуп коммерсантам.

— Последнее не означает, что потребуются дополнительные бюджетные траты. Они в целом не предусмотрены законопроектом?

— Нет, дополнительные бюджетные траты не нужны. Средства на осуществление минимального перечня работ и так выделяются государством, они каждый год индексируются.

— Но ведь если у них будут дополнительные возможности, должны быть дополнительные средства? Или им будет разрешено вести коммерческую деятельность?

— В целом постановка на кадастровый учёт собственных земель — это первая обязанность органов местного самоуправления, и те, кто сделал это, имеют дополнительные налоги. Поэтому органы местного самоуправления сами заинтересованны в том, чтобы сделать это и с землёй кладбищ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вы сказали о криминализованности этой сферы. Есть ли возможность заранее исключить из реестра добросовестных похоронных организаций те, которые уже к настоящему моменту имеют много проигранных судов, о незаконной деятельности которых писали СМИ? Таких ведь много.

— Пока ещё реестра нет, и всё же у нас пока действует презумпция невиновности и свободная конкуренция. Если заранее исключать кого-то на основании плохой репутации, это вызовет поток исков. Думаю, предлагаемая нами процедура отбора лицензии вследствие подтвердившихся жалоб граждан более справедлива.

— Ваш проект ставит во главу угла контроль со стороны региональных властей. Не будет ли проблем в случае, если человек умирает в одном регионе, а его хотят хоронить в другом?

— Да, есть этот и другие нюансы. Мы как раз обсуждаем в рамках рабочей группы различные аспекты и планируем ещё дорабатывать законопроект, вносить поправки к грядущим чтениям в Госдуме.

— Также я читал об опасениях, что из-за жёсткого контроля атрибутики, о которой говорится в документе, родственники, грубо говоря, не смогут свой венок принести.

— Наоборот — мы предлагаем ввести уведомительный порядок в случаях, когда родственники сами захотят как-то украсить могилу, установить памятник, чтобы им не могли отказать для того, чтобы потом выдать разрешение за деньги.