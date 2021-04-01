Представительство ДНР во Франции заявило, что продолжит работу

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил создать ГИБДД спецподразделение по мониторингу социальных сетей, чтобы преждевременно выявлять блогеров-лихачей, которые ездят по «встречке» и тротуарам. Так он прокомментировал резонансное ДТП с участием блогера Эдварда Била.

Я думаю, что надо уже в Госавтоинспекции создавать специальное подразделение, которое мониторит соцсети, выявляет таких вот ухарей, выкладывающих в том числе и видео своих «художеств»: езда по тротуарам, по встречке...