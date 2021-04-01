Представительство ДНР во Франции заявило, что продолжит работу

Глава представительства Донецкой народной республики (ДНР) во Франции Юбер Файяр продолжит свою деятельность, несмотря на решение суда о роспуске этого учреждения.
Ранее апелляционный суд города Экс-ан-Прованс 23 марта постановил закрыть представительский центр ДНР в Марселе.
Мы продолжим работу на полностью законных основаниях, — отметил Файяр. — У ДНР будет своё представительство во Франции, — цитирует его ТАСС.
Файяр предусмотрел возможность ликвидации учреждения и в 2018 году зарегистрировал на этот случай вторую организацию «Представительство Донецкой народной республики во Франции». До этого момента власти не оспаривали регистрацию этого учреждения.
Это был наш «план Б» на случай роспуска, чтобы продолжать работу на законных основаниях... Если в Киеве думали, что через давление смогут заставить французских друзей ДНР замолчать, то они просчитались, — заключил Файяр.
Второе представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) открылось в итальянском городе Верона, писал NEWS.ru.