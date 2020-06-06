Представители военных вузов поедут за абитуриентами в регионы

https://static.news.ru/photo/9fd434ac-a8a2-11ea-95b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году меняется порядок набора абитуриентов в вузы Минобороны. Он будет проведён в регионах проживания абитуриентов.

Туда отправятся специальные выездные группы, в состав которых войдут представители военных вузов. Они будут проводить отбор абитуриентов на базе военкоматов, куда гражданам, решившим поступить в военный вуз, следует подать заявление.

Каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведений Минобороны РФ. Окончательный профессиональный отбор приёмные комиссии проведут с 25 июля по 10 августа с учётом результатов работы выездных групп, ЕГЭ и индивидуальных достижений абитуриентов. С 15 августа успешно прошедшие отбор кандидаты будут зачислены в вузы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Татьяна Голикова порекомендовала российским вузам готовиться к возможному продолжению дистанционного обучения. По её словам, пока неясно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса осенью.

В России, согласно последним данным, выявлено 467,6 тысячи случаев заражения COVID-19. Выздоровели 226,7 тысячи человек, 5,8 тысячи умерли.