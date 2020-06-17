Представитель туротрасли рассказал о сложностях с заселением в санатории

https://static.news.ru/photo/e87c265e-b0a1-11ea-819d-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Россияне, которые захотят отдохнуть в санаториях страны, должны будут предоставить три справки — курортную карту, подтверждающий отсутствие коронавируса документ и сведения о санэпидокружении. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Юрий Барзыкин рассказал, какие сложности могут ожидать людей при получении этих документов.

В беседе с телеканалом «360» Барзыкин отметил , что справку о санэпидокружении, которая подтверждает 14-дневное отсутствие контактов с заражёнными коронавирусом, можно получить только в государственной поликлинике по месту жительства или регистрации, что уже само по себе может вызвать неудобства. Если в семье человека кто-то болеет коронавирусной инфекцией, то справку родственнику больного не выдадут.

Санаторно-курортную карту, подтверждающую отсутствие коронавируса, можно получить в частных и ведомственных поликлинниках. Для этого надо будет сдать анализы. Тест на COVID-19, как правило платный, напомнил вице-президент РТС. Если у жителей Москвы из-за обилия коммерческих клиник и лабораторий с его сдачей проблем не будет, то в регионах, где таких учреждений меньше, могут возникнуть трудности. К тому же анализы надо сдавать не ранее чем за 48 часов до прибытия в санаторий.

Барзыкин сообщил, что из-за потенциальных проблем с документами около половины желающих отдохнуть граждан уже отказались от поездок. Например, людей смущает, что 48-часовая справка просто устареет, если добираться на курорты из отдалённых мест приходится поездом.

Ещё нужно исхитриться вовремя получить. Её же не сиюминутно выдают, а от двух до пяти дней. И ещё успеть доехать, а это не у всех получается, — подчеркнул представитель туротрасли.

Также для части туристов, особенно для родителей с детьми, сделать каждому члену семьи платный тест на коронавирус может быть просто не по карману.

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