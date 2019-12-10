Сектант-наркоман, задержанный за убийство своей сестры в Москве в результате ритуального обряда, во время попытки побега сумел «просочиться» между ограждениями клетки благодаря своему телосложению. Так инцидент прокомментировали представители Щербинского суда в столице.
Отмечается, что сама изолирующая кабина соответствует всем нормативам. Однако обвиняемому всё же удалось ввиду своего телосложения покинуть клетку,
Ранее NEWS.ru писал, что задержанный по имени Леонид Гейсер убил свою сестру, находясь под воздействием синтетических наркотиков.
Прямо в зале суда он вылез из клетки и постарался скрыться от представителей правопорядка через потолок. Приставы немедленно предприняли попытки остановить преступника. Один из стражей правопорядка схватил его за ногу. Другой пристав помогал коллеге с электрошокером в руках.
В итоге Гейсера спустили на пол, в процессе случайно стянув с него штаны.
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