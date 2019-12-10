https://static.news.ru/photo/bb0678a2-1bf8-11ea-9e36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сектант-наркоман, задержанный за убийство своей сестры в Москве в результате ритуального обряда, во время попытки побега сумел «просочиться» между ограждениями клетки благодаря своему телосложению. Так инцидент прокомментировали представители Щербинского суда в столице.

Отмечается, что сама изолирующая кабина соответствует всем нормативам. Однако обвиняемому всё же удалось ввиду своего телосложения покинуть клетку, передаёт сообщение суда Telegram-канал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что задержанный по имени Леонид Гейсер убил свою сестру, находясь под воздействием синтетических наркотиков.

Прямо в зале суда он вылез из клетки и постарался скрыться от представителей правопорядка через потолок. Приставы немедленно предприняли попытки остановить преступника. Один из стражей правопорядка схватил его за ногу. Другой пристав помогал коллеге с электрошокером в руках.

В итоге Гейсера спустили на пол, в процессе случайно стянув с него штаны.