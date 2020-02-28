Межрелигиозный совет России и Христианский межконфессиональный консультативный комитет в ходе совместного заседания поддержали идею патриарха Московского и всея Руси Кирилла об упоминании бога в Конституции РФ. По итогам мероприятия участники выпустили коммюнике, где призвали реализовать эту инициативу.
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Напоминаем о том, что поддержка семьи <...> является непременным условием того, чтобы наша страна была процветающей, нравственно крепкой и духовно богатой, — гласит текст итогового коммюнике.
Участники заседания по итогам резюмировали, что широкое обсуждение конституционных правок свидетельствует о зрелости российского гражданского общества.
Как передавал NEWS.ru, патриарх Кирилл предложил упомянуть бога в Конституции на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации. Идея вызвала широкий общественный резонанс. Среди прочих, инициативу поддержали Геннадий Зюганов и возглавляемая им КПРФ.
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