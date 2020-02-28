https://static.news.ru/photo/32432c32-5a1d-11ea-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Межрелигиозный совет России и Христианский межконфессиональный консультативный комитет в ходе совместного заседания поддержали идею патриарха Московского и всея Руси Кирилла об упоминании бога в Конституции РФ. По итогам мероприятия участники выпустили коммюнике, где призвали реализовать эту инициативу.

Как передаёт «Царьград», на совещании были представлены христианские, иудейские, мусульманские и буддийские общины. Представители разных конфессий также поддержали поправку с закреплением брака как союза мужчины и женщины.

Напоминаем о том, что поддержка семьи <...> является непременным условием того, чтобы наша страна была процветающей, нравственно крепкой и духовно богатой, — гласит текст итогового коммюнике.

Участники заседания по итогам резюмировали, что широкое обсуждение конституционных правок свидетельствует о зрелости российского гражданского общества.

Как передавал NEWS.ru, патриарх Кирилл предложил упомянуть бога в Конституции на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации. Идея вызвала широкий общественный резонанс. Среди прочих, инициативу поддержали Геннадий Зюганов и возглавляемая им КПРФ.