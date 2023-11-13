Представители Кушанашвили сообщили о его состоянии Telegram-канал Кушанашвили сообщил о стабилизации состояния журналиста

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось, говорится в его личном Telegram-канале. При этом предполагаемые диагнозы представители журналиста ни подтверждать, ни опровергать не стали.

Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем, — говорится в сообщении.

Представители журналиста подчеркнули, что больше никаких комментариев относительно сложившейся ситуации не последует. Окружение Кушанашвили верит в его скорейшее выздоровление, отмечается в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что у Отара Кушанашвили случился сердечный приступ в ресторане в центре Москвы. По его данным, шоумена госпитализировали, он в сознании, но жаловался на боль в груди и сложности с дыханием. Как выяснил канал, 53-летний журналист отдыхал с друзьями в ресторане на улице 1905 года. Отмечается, что когда ему стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь. Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу.

По словам продюсера Кушанашвили Виктора Ладненко, у журналиста в последнее время было много работы и в результате «просто не выдержало сердце». Он призвал СМИ не писать о том, что Отар «вел праздный и гулящий образ жизни», назвав это полнейшей ложью.