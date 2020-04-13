Общество

Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube

16:56, 13 апреля 2020
Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Сотрудники пресс-службы компании Google в разговоре с российскими журналистами объяснили, почему на YouTube было заблокировано видеообращение президента РФ Владимира Путина к гражданам. По словам представителей корпорации, это произошло по ошибке.

В Google отметили, что в настоящее время запись восстановлена.

В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение. Видео восстановлено, — приводит сообщение пресс-службы компании РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ. В ведомстве посчитали данные действия руководства корпорации проявлением цензуры.

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