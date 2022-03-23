Представители Чубайса подтвердили, что он покинул должность

Специальный представитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс действительно ушёл со своего поста. Об этом рассказал радио Sputnik спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев со ссылкой на окружение Чубайса. Он особо отметил, что уход функционера с должности не повлияет на дальнейшее развитие экопроектов в России.

Действительно, представители Анатолия Борисовича подтвердили, что он покидает должность спецпредставителя президента. Я не думаю, что его решение покинуть пост каким-либо образом отразится на развитии климатической повестки в нашей стране, — сказал Эдельгериев.

Кроме того, он раcсказал о планах по разработке нормативной базы по углеродному рынку и отметил, что отдельное внимание будет удeлено адаптации к изменению климата и cокращению площади лесных пожаров.

О том, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального предcтавителя президента и уехал из страны, сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентcтва, причиной этого решения могли стать события на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил только факт увольнения. По его словам, куда поехал Чубайс — его личное дело.