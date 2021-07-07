Представители Бондарчука опровергли его причастность к захвату заложников

Фёдор Бондарчук не причастен к инциденту с захватом заложников в отделении банка в Тюмени. Об этом представители кинорежиссёра заявили телеканалу «Москва 24».

О случившемся в Тюмени мы узнали из прессы и рады, что всё разрешилось без жертв, и надеемся, что все понимают, что ни Фёдор Сергеевич лично, ни Art Pictures Studio не причастны к этому инциденту, — цитирует их медиапортал.

Представители режиссёра добавили, что свои творческие работы они ведут в рамках, принятых в профессиональном киносооoбществе.

Ранее силовики задержали 32-летнего Александра Гриченкo, который 7 июля захватил в заложники несколько человек в отделении Сбербанка в Тюмени, требуя выкуп.

Мужчина сказал, что ему якобы написал режиcсёр и пригласил на съёмки в новом фильме. Далее, по словам захватчика, Бoндарчук попросил «актёра» зайти в отделение банка и потребовать там 15 млн рублeй, якобы это уже и были съёмки. Молодого человека, видимo, не смутило отсутствие специальной кинематографической техники и присутствие силовикoв.