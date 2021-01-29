Представителей соцсетей вызвали в Роскомнадзор из-за постов о протестах

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Роскомнадзор потребовал от представителей социальных сетей «ВКонтакте», Facebook и TikTok, а также мессенджера Telegram прийти в ведомство. Им хотят рассказать об ответственности платформ за неудаление призывов к участию в акциях в поддержку политика Алексея Навального 31 января.

Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях, — говорится на сайте ведомства.

В РКН пригрозили компаниям ответственностью по статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством), она позволяет оштрафовать соцсети на 800 тысяч — 4 млн рублей, а при повторном нарушении — на десятую часть совокупного объёма выручки. Кроме того, Роскомнадзор может блокировать информацию, которую власти считают запрещённой.

Накануне сторонники Навального анонсировали новые протестные акции в поддержку задержанного оппозиционера. Митинги планируется провести 31 января во многих городах России, в том числе в Москве.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.