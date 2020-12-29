Представителей «СМИ-иноагентов» вызвали в Роскомнадзор

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Роскомнадзор планирует составить протоколы за административное правонарушение в отношении СМИ, которых признали «иностранными агентами». Для этого представителей организаций вызвали в ведомство.

Причиной стало требование о маркировке материалов изданий текстом о том, что он был создан и распространён «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», или российским юрлицом с аналогичными функциями.

Несмотря на требования российского законодательства, иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, продолжают на данный момент распространять свои материалы без соответствующей маркировки, что является прямым нарушением закона, — говорится на сайте ведомства.

Там отметили, что планируют составить протоколы по статье 19.34.1 «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», которая предполагает санкции в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

29 декабря Министерство юстиции включило в список иностранных агентов кризисный центр «Насилию.нет», который занимается помощью жертвам домашнего насилия. 28 декабря ведомство включило в список «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», пять российских граждан: правозащитника и члена Московской Хельсинкской группы Льва Пономарёва, журналистов Людмилу Савицкую («Радио Свобода») и Сергея Маркелова («7 × 7»), акционистку Дарью Апахончич, а также главного редактора онлайн-издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина.

Первый закон об иностранных агентах был принят в России летом 2012 года. Он касался некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью, а также получают иностранное финансирование. Первые два года действия закона включение в реестр иноагентов было добровольным, но с 2014 года это стало обязательным. В 2017 году был принят закон о СМИ-иноагентах: ими по факту могут стать любые иностранные СМИ, финансируемые иностранными органами или гражданами.

В прошлом, 2019 году был принят закон о физлицах-иноагентах. Такого статуса, согласно ему, могут удостоиться люди, которые распространяют информацию для неограниченного круга лиц и получают иностранное финансирование, писал NEWS.ru.