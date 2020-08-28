Представитель Жукова прокомментировал его состояние после избиения

https://static.news.ru/photo/394e0e9e-eb58-11ea-b233-fa163e074e61_660.jpg Егор Жуков Фото: realzhukov/instagram.com

Представитель блогера Егора Жукова Стас Топорков рассказал журналистам, как активист чувствует себя после нападения, произошедшего в ночь на 31 августа.

По его словам, серьёзных травм в результате избиения удалось избежать. Сейчас блогер находится дома вместе с родителями. Как отметил Топорков, произошедший инцидент — это уже вторая попытка избить активиста. Первая произошла в июне. Тогда двое парней в масках напали на Жукова возле подъезда. Блогеру удалось отбиться. После случившегося полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Сейчас же, подчеркнул Топорков, в пресс-службе МВД сообщили о начавшейся проверке по уголовной статье о побоях.

По диагнозу не могу сказать точно, но серьезных травм и внутреннего кровоизлияния удалось избежать, поэтому было принято решение об отправке домой. Видео с Егором попробуем сделать, как он проснётся. Если он не будет против, — цитирует Топоркова РБК.

Жуков является фигурантом «дела 27 июля», серии уголовных дел, возбуждённых после московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Кунцевский суд Москвы приговорил активиста к трём годам условно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Егора Жукова после избиения в столице на скорой отвезли в ГКБ № 67. Там ему должны сделать МРТ головного мозга. Молодой человек стал жертвой нападения неизвестных у своего дома.