Представитель ВОЗ в России привилась «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/05a678a6-18ee-11eb-96cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сделала прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утверждённых на национальном уровне вакцин, — рассказала она.

Вуйнович отметила, что чувствует себя хорошо. При этом она напомнила, что решение о вакцинации каждый человек принимает самостоятельно, а информация об этом относится к конфиденциальным данным о частной жизни, передаёт ТАСС.

Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, — это индивидуальное решение каждого человека, — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Россией, не является частью стратегии по вакцинации Евросоюза на текущем этапе — об этом сообщил представитель Еврокомиссии. По его словам, страны — члены ЕС смогут самостоятельно приобрести препарат после одобрения регулятора.

Представитель ЕК уточнил, что одним из критериев при выборе препаратов для централизованной закупки в союзе является наличие производственных мощностей на территории ЕС, что должно обеспечить доступ населения к вакцине и минимизировать риск перебоев с поставками.