Представитель ВОЗ в РФ назвала условие ужесточения ограничений

https://static.news.ru/photo/91019426-264f-11eb-89a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ужесточение ограничительных мер в разных регионах страны может быть реализовано в случае, если число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа продолжит увеличиваться. С таким заявлением выступила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что все основные предписанные меры безопасности должны сохраняться и дальше. В том числе, отметила Вуйнович, тестирование, отслеживание контактов с последующим уходом на самоизоляцию. Также представитель ВОЗ сказала, что необходимо продолжить использование индивидуальных мер защиты, в которые входит поддержание гигиены рук, сохранение социальной дистанции и не только.

Если в стране число заболевших продолжит увеличиваться, в регионах может потребоваться введение более жёстких ограничительных мер, адаптированных к местным условиям. Цель ограничений заключается в контроле за процессом распространения инфекции. Важно, чтобы кластеры не перерастали в местную передачу.

Россия предоставляет важные знания и опыт по этому и другим заболеваниям и мерам организации системы здравоохранения и предоставления медицинских услуг. Этот опыт способствует лучшему пониманию пандемии и обновлению наших общих рекомендаций, — цитирует Вуйнович «Интерфакс».

В РФ, по последней информации, заразился 1 880 551 человек, 1 406 903 пациента выздоровели, 32 443 россиянина скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью журналисту Антону Красовскому. В процессе разговора представитель Кремля оценил возможность нового локдауна в стране.

По словам Пескова, степень мобилизации российской системы здравоохранения достаточная, чтобы ограничиваться мерами, которые уже приняты. Указанный уровень готовности, заметил пресс-секретарь президента, позволяет «не душить экономику».