Представитель ВОЗ рассказала о судьбе организации в России Представитель ВОЗ Вуйнович: организация не закроет офис в России

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Всемирная организация здравоохранения

Офис Всемирной организации здравоохранения в России не будет закрываться, заявила ее представитель Мелита Вуйнович на ПМЭФ. По ее словам, он продолжает нормальную работу, передает ТАСС.

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения не собирается уходить из России, он продолжает нормальную работу, — сказала Вуйнович.

Она добавила, что о смене на ее посту не идет, поскольку ее мандат не истек. По словам Вуйнович, когда придет время, она будет разговаривать с МИД и Минздравом, поскольку это должность не только здравоохранения, но и дипломатии.

Когда я пойду на пенсию, вы об этом узнаете, — подтытожила представитель ВОЗ.

Ранее Европейское бюро ВОЗ приняло резолюцию о закрытии офиса по неинфекционным заболеваниям в Москве. В документе предлагается перенести его за пределы России.