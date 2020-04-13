Представитель ВОЗ: часть россиян не осознают опасность коронавируса

https://static.news.ru/photo/49f142de-7da8-11ea-9886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть населения России не воспринимает коронавирус всерьёз. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Она считает, что российское население может соблюдать карантинные требования, но существует часть населения, которая не воспринимает опасность от этого вируса в полной мере.

Просто, возможно, есть ещё прослойка населения, которая не доверяет, думает, что ничего страшного. Надо ещё работать, — заявила Вуйнович в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вуйнович подчеркнула, что «вирус меняется», воздействуя не только на пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями, но и на подростков и молодых людей.

Ранее теледоктор Александр Мясников выразил уверенность, что итальянского сценария развития коронавирусной эпидемии в России не случится. Он напомнил, что медицинские учреждения столицы могут принять 100 тысяч заражённых пациентов. Мясников подчеркнул, что врачи не должны допустить перенасыщения больниц.

NEWS.ru писал, что российский президент Владимир Путин назвал Москву, Московскую область и города-миллионники территориями с высоким риском в условиях пандемии. На совещании по ситуации с коронавирусом, которое проходило по видеосвязи, российский лидер предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для медиков. Также он допустил задействование военных для борьбы с коронавирусом.

В России зафиксировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции (+2558 за последние сутки), 1470 выздоровели. Умерли 148 человек. В Москве 11 513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.