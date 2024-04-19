Представитель Успенской сообщил детали о состоянии артистки РЕН ТВ: представитель Успенской опроверг новости о ее плохом самочувствии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Представитель певицы Любови Успенской опроверг РЕН ТВ новости о том, что ей стало плохо в Москве. Помощник артистки сказал, что у нее все прекрасно. Он добавил, что через несколько часов Успенская появится в эфире шоу «Голос» на Первом канале.

У нее все прекрасно, информация, [что ей вызвали скорую], фейк, — сказал представитель Успенской.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию, что королеве шансона стало плохо на Мосфильмовской улице в Москве. СМИ писали, что окружающие вызвали Успенской скорую помощь. Также они сообщали, что артистка жаловалась на слишком учащенное сердцебиение.

Недавно народный артист России Игорь Николаев, который полгода назад перенес операцию на сердце, заявил, что полностью восстановился и не ощущает каких-либо проблем со здоровьем. Певец принял участие в музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

Артист признался, что изменения к лучшему он почувствовал сразу после хирургического вмешательства, после чего стал постепенно возвращаться к работе. Врачи разрешили Николаеву отправиться на гастроли всего через три месяца после операции — ему провели коронарное шунтирование. За последние несколько лет он трижды перенес инфаркт с 2021 года.