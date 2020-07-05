Представитель схиигумена Сергия заявил о попытках его подкупить

https://static.news.ru/photo/5c74e53a-bec3-11ea-a89b-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Представитель схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, Всеволод Могучев заявил, что ему предлагают большие деньги за прекращение поддержки опального священнослужителя.

Поступают предложения о денежных суммах, которые мне готовы заплатить, чтобы я съездил куда-нибудь отдохнуть на пару недель, — цитирует его URA.RU.

Могучев не назвал конкретных размеров предлагаемого ему вознаграждения, но отметил, что речь идёт о «сумме с шестью нулями».

Он добавил, что подкупить его пытаются «премного уважаемые люди», которых все знают.

Ранее, по словам Могучева, ему угрожал физической расправой настоятель прихода во имя святого Ионы Московского Александр Костерин, а настоятель храма Рождества Христова в Екатеринбурге Андрей Юганец назвал его ультраправославным мерзавцем.

Схиигумен Сергий (Николай Романов) 3 июля лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Решение принял суд Екатеринбургской епархии.

Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

С 16 июня Сергий забаррикадировался в монастыре, отказавшись подчиняться церковному руководству. Кроме того, он призывал свергнуть и наказать патриарха Кирилла.

Как ранее писал NEWS.ru, Могучев 4 июля сообщил о том, что Среднеуральский женский монастырь вновь открыт для посещения прихожанами. Схиигумен Сергий находится в нём, но службы не ведёт.