Представитель семьи Захарова в суде обвинила Пашаева в плохом русском

https://static.news.ru/photo/201bd41c-ede0-11ea-8469-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина во время прений сторон 3 сентября в Пресненском суде обвинила адвоката актёра Эльмана Пашаева в плохом русском языке.

Юрист отметила, что все участники процесса стали «невольными учениками» защитника артиста. По словам Бутыриной, Пашаев постоянно цитировал нормы УПК.

Но высказывания Пашаева на плохом русском языке не имели ничего общего с действующими нормами, — заявила адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Как ранее передавал NEWS.ru, Бутырина рассказала, что Пашаев ей угрожал. Женщина уже обратилась по этому поводу в правоохранительные органы.

Как сообщила юрист, Пашаев сказал ей, что «скоро с ней разберётся». После этого представитель потерпевших обратилась в полицию с заявлением. Она попросила правоохранителей принять необходимые меры, так как воспринимает эти угрозы всерьёз. Также она напомнила, что адвокат Ефремова трижды был лишён своего статуса и даже привлекался к уголовной ответственности.