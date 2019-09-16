https://static.news.ru/photo/e0c2ee04-d7f6-11e9-b6ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Танец телеведущей Ксении Собчак на её свадьбе заставляет усомниться в искренности её письменного раскаяния в грехах. Такое мнение выразил глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Конечно, тот перфоманс, тот «свадебный танец», видео которого ещё и массово разошлось в Интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви, — написал Легойда в своём Telegram-канале .

Представитель РПЦ повторно напомнил, что перед венчанием Ксения Собчак и её жених Константин Богомолов беседовали со священником о смысле православного брака, письменно засвидетельствовав раскаяние в своих недостойных делах в прошлом.

Полагаю, священник думал и надеялся, что всё это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьёзный повод в этой искренности усомниться. Кого люди пытаются обмануть? Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя, — добавил Легойда.

Также он признал, что грехопадения случаются со всеми, задавшись вопросом целесообразности обетов Богу при их сознательном и «запланированном» невыполнении.

А Бог всё равно ждёт покаяния. Только настоящего. Без перфомансов, — резюмировал представитель РПЦ.

Как писал News.ru, Ксения Собчак поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня». После этого активисты Национал-консервативного движения пожаловались на представление в Генпрокуратуру.