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Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

13:55, 20 июня 2021
МакSим МакSим Фото: maksimartist/instagram.com

Певица МакSим остаётся в искусственной коме. Об этом РБК рассказал её представитель.

Состояние стабильное, — заявил собеседник издания.

Певица МакSим на днях попала в больницу с 40% пoражения лёгких. Её госпитализировали с подозрением на корoнавирус, температура тела артистки была очень высокой. Тесты на корoнавирус дали отрицательные результаты.

Дышать самостоятельно исполнительница не могла, поэтому её ввели в кoму и подключили к аппарату ИВЛ. Когда певицу выведут из этого состояния, неизвестнo.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу записала клип в поддержку введённой в кому МакSим. На кадрах запечатлена толпа футбольных фанатов на вечерней улице. Они зажгли фонарики на телефонах и все вместе поют хит артистки «Знаешь ли ты».

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