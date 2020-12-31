Представитель Ланового рассказала о его состоянии после заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/9a20232a-4d1d-11eb-b768-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой и Ирина Купченко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Народный артист Советского Союза Василий Лановой, заболевший новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), нормально себя чувствует, у него зафиксировано 5% поражения лёгких, он пробудет в клинике несколько дней, рассказала журналистам его представитель Антонина Журавлёва. Звезда фильма «Офицеры» и его супруга, актриса Ирина Купченко, вместе попали в больницу.

Об этом стало известно 2 января 2021 года. Первоначально утверждалось, что у женщины также диагностировали COVID-19, однако Журавлёва это опровергла.

5% у него (у Василия Ланового. — NEWS.ru) поражения лёгких. Его выпишут через несколько дней. Всё в порядке с ним, пока с Ириной Петровной [Купченко] в больнице побудет. У неё нет заражения [коронавирусом]. Она пока с ним останется, но, я думаю, завтра уедет. Всё обошлось, — цитирует её РИА Новости.

Василию Лановому 86 лет. 16 января он отметит очередной день рождения. Спектакли с участием актёров, намеченные на текущую неделю в Театре им. Е. Б. Вахтангова, будут заменены.

Накануне жена режиссёра Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила об ухудшении состояния мужа на фоне заражения коронавирусом. Она попросила журналистов не беспокоить её мужа, так как «расспросы о здоровье могут это самое здоровье ухудшить». 31 декабря стало известно, что Бориса Грачевского перевели в реанимацию.

Также в реанимации с коронавирусом в настоящее время находится и 86-летняя народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. COVID-19 заболела композитор Александра Пахмутова вместе с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. В ялтинской больнице от вируса лечится актёр Сергей Жигунов, писал NEWS.ru.