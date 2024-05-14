Представитель Куклачева раскрыл подробности о его состоянии Кардокене: Куклачева выписали из больницы после инфаркта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева выписали из больницы после инфаркта, сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Ольгу Кардокене. Ранее она рассказала, что Куклачева решили оставить в медучреждении на неопределенный срок.

Юрия Дмитриевича сегодня выписали, — заявила Кардокене.

О том, что Куклачев остается в больнице, стало известно 13 мая. Кардокене уточняла, что в этот день его должны были выписать.

Артист находится под пристальным вниманием медиков после того, как перенес обширный инфаркт. На прошлой неделе сообщалось, что он чувствует себя хорошо, активно ходит по палате и много разговаривает. По информации канала, дрессировщик даже примеряет костюмы.

Ранее Куклачев рассказывал, что на восстановительный период после инфаркта потребуется шесть недель, идет активная реабилитация. Артист утверждал, что уже ходит и надеется скоро вновь радовать детей. Худрук Театра кошек отмечал, что энергия и поддержка большого количества людей помогли ему выстоять в трудной ситуации.

Куклачев почувствовал недомогание 12 апреля во время празднования своего 75-летнего юбилея на сцене. Он выступал с концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни». Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Артист уточнял, что во время операции у него произошла остановка сердца.