Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова Представитель Киркорова опровергла слухи о госпитализации его отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Представитель российского поп-короля Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла слухи о госпитализации его отца, народного артиста России Бедроса. Она рассказала РИА Новости, что мужчина находится дома.

Бедрос дома, — сообщила Успенская.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркорова-старшего госпитализировали в среднетяжелом состоянии из-за одышки и отеков на фоне назначенного лечения после операции. По информации канала, ранее артисту установили кардиостимулятор для лечения ишемической болезни сердца и стенокардии.

В начале декабря 2022 года Mash сообщал, что отец Киркорова попал в реанимацию одной из московских больниц. По информации канала, тогда врачи взяли у него тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Помощница Киркорова заявила, что Бедрос простудился и находится в стационаре. Она добавила, что разговаривала с ним по телефону и «слышала его бодрый голос».

Ранее российский певец Игорь Николаев опроверг слухи о госпитализации с подозрением на инфаркт. По словам артиста, он находится в прекрасном состоянии. Певец также обвинил СМИ в создании фейков.