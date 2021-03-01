Представитель Горбачёва рассказал, зачем политик снимался в рекламе пиццы

https://static.news.ru/photo/0b74ab4e-7b23-11eb-9ae1-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву нужны были средства для финансирования основанных им общественных организаций, в том числе Международного Зелёного Креста. Поэтому политик соглашался сниматься в рекламах Pizza Hut и Louis Vuitton. Об этом в разговоре с журналистами сообщил руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко.

Михаил Горбачёв был последним руководителем СССР. С 1985 по 1991 год занимал должность генерального секретаря ЦК КПСС. В 1990–1991 годах — первый и единственный президент СССР. Во вторник, 2 марта, ему исполнилось 90 лет.

В рекламе пиццы Горбачёв снялся в 1997 году, а в ролике для модного дома — в 2007-м. Как рассказал Палажченко, экс-лидер СССР возглавлял Горбачёв-фонд и Международный Зелёный Крест. Для финансирования этих организаций нужны были средства. С этим и было связано его участие в рекламных кампаниях. Сам Палажченко, по его собственному признанию, никакого отношения к этому не имел.

Он также сообщил, что у Горбачёва и его супруги было много благотворительных и социально значимых проектов.

Раиса Максимовна очень близко к сердцу приняла страдания детей, больных лейкемией, и начатые при её и Михаила Сергеевича активном участии программы и сегодня дают свои плоды, — цитирует РИА Новости Палажченко.

Как ранее передавал NEWS.ru, Горбачёв отметил, что гласность являлась необходимым условием для преобразований в Советском Союзе. В приуроченном к 90-летию интервью политик рассказал, что стало главным двигателем изменений при его руководстве государством.