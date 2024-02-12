Стало известно о просьбе Ростеха к суду перед приговором Суханову РИА: Ростех просил суд учесть извинения обвиняемых по делу о вымогательстве

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Кирилл Суханов

Ростех просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве у главы госкорпорации Сергея Чемезова 11 млн рублей и учесть принесенные ими извинения, заявил РИА Новости представитель руководителя компании. Он добавил, что Чемезов эти извинения принял и его позиция была донесена до суда.

Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе принесенные подсудимыми извинения, которые были Сергеем Викторовичем приняты. Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений, — заявил собеседник агентства.

Суд назначил экс-директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно, медиа» Кириллу Суханову 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве. Ариан Романовский и Тимур Бигаев, администрировавшие Telegram-канал «Тушите свет», который, по версии следствия, являлся инструментом вымогательства, получили по семь лет каждый.

По версии следствия, фигуранты дела требовали у Чемезова деньги в обмен на удаление из канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. По словам самих обвиняемых, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 млн касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова.

Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала приговор Суханову несоразмерным. По ее словам, «людям ломают жизнь».