Представитель ДНР заявил об освобождении половины Мариуполя

Вооружённые силы России и подразделения ДНР освободили около половины площади Мариуполя, сообщил первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов в эфире «Первого канала». Он также подтвердил, что украинские националисты пытаются покинуть город под видом гражданского населения: изначально в Мариуполе было до 14 тысяч националистов, тогда как сейчас их осталось примерно вдвое меньше.

Насколько я понимаю, если брать по площади [города], то где-то, наверное, 50% минимум освобождено, — уточнил чиновник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев дал указание нацбатальонам в Мариуполе покидать город под видом мирных жителей, в том числе и по гуманитарным коридорам. По его данным, Киев отказался от предложений РФ по созданию коридоров для выхода мирных жителей и националистов без оружия из Мариуполя.

Как следует из заявления ведомства, без участия киевских властей за сутки из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуированы 16 054 человека, из них 4631 ребёнок. С начала проведения специальной военной операции в Россию эвакуировались 346 740 человек, из которых 73 614 детей.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Мариуполя займёт отнюдь не несколько дней. По его словам, внутри города остаются несколько тысяч представителей украинских нацбатальонов, основной базой которых стал завод «Азовсталь».