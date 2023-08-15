Представитель Дерипаски рассказал, встретится ли бизнесмен с Путиным Представитель Дерипаски опроверг слухи о встрече бизнесмена с Путиным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска не планирует встречаться 16 августа с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в беседе с РБК представитель олигарха. По его словам, Дерипаска не намерен видеться с российским лидером. Ранее информацию о возможной встрече распространил Telegram-канал Brief.

Нет, такой встречи в принципе не планируется, — сказал собеседник РБК.

Ранее Дерипаска заявлял, что при стабилизации внешнеполитической обстановки России необходимо найти в себе силы, чтобы ускоренным путем начать двигаться к настоящей открытой рыночной экономике, опирающейся на частную собственность и свободных предпринимателей. По его мнению, для этого необходимо уравнять права бизнесменов с остальными социальными группами, например, сняв запрет на работу в органах власти.

Согласно результатам опроса Института экономики роста им. П. А. Столыпина, каждый пятый бизнесмен жалуется на коррупцию. При этом треть предпринимателей оценивают опыт общения с государственными органами как позитивный (32%), еще примерно столько же называют его нейтральным (34%), а почти каждый пятый недоволен взаимодействием (19%). Недовольные бизнесмены жалуются на коррупцию, необоснованные требования и вынесение судебных решений в пользу государства.