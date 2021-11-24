Председатель ЗакСа Петербурга оценил идею введения QR-кодов на транспорте

Введение QR-кодов для допуска пассажиров в общественный транспорт обсуждается на федеральном уровне, и Госдума интересовались мнением регионов, рассказал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Он сообщил «Невским Новостям», что такая мера оправдана во время пандемии для того, чтобы стимулировать вакцинацию.

Мы будем обсуждать этот законопроект. Объективно говоря, мы же вводим QR-коды не для того, чтобы ужесточить жизнь города. Мы находимся в ситуации, связанной с пандемией, и любая мотивация прививаться, чтобы мы все вернулись к нормальной жизни, должна быть, — заявил Бельский.

Он добавил, что проверка QR-кода требует «ровно десять секунд» и заметил, что городские власти пока введение такой нормы не подразумевают.

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года.

В случае принятия закона решение об использовании QR-кодов и объектах, где они потребуются, будут самостоятельно принимать власти каждого региона. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении в декабре.