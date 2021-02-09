Председатель правления МСП-банка арестован по делу Фургала

https://static.news.ru/photo/f27ad8c0-6b41-11eb-ba8f-96000091f725_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Председатель правления МСП-банка Дмитрий Голованов помещён под домашний арест по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следственный комитет проверит бывшего главу региона на причастность к махинациям с бюджетными деньгами.

Предположительно, Фургал через подконтрольные ему фирмы набрал в МСП-банке миллиардные кредиты и не вернул их. Санкционировал выдачу кредитов лично председатель правления Голованов, пишет «Коммерсант».

Деньги выдавались как под сомнительные обязательства, так и под гарантии металлургического завода «Амурсталь», которым ещё недавно владел сам Фургал.

Голованова обвиняют в злоупотреблении полномочиями. МСП-банк 23 марта и 26 августа 2019 года выдал два кредита на сумму порядка 1 млрд рублей фирме Фургала ООО «Скрап Фар Ист». Фирма, являвшаяся доверительным управляющим доли супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали», должна была погасить кредит в марте прошлого года. Но вернула всего лишь 230 млн рублей.

Имущество фирмы якобы было передано под залог, но его общая стоимость составила порядка 145 млн рублей, что вызвало вопросы у следствия. Из этого был сделан вывод, что лично курировавший выдачу кредитов Голованов нанёс существенный ущерб МСП-банку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отверг все обвинения, которые были предъявлены Следственным комитетом в окончательной редакции. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля прошлого года по обвинению в организации убийств.