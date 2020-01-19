https://static.news.ru/photo/f2ce8e30-3abd-11ea-9ee5-fa163e074e61_660.jpg Валерий Зорькин Фото: kremlin.ru

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин рассказал о своём отношении к предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Основной закон.

Своим мнением Зорькин поделился в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По словам главы КС, как гражданину России предложенные главой государства изменения ему нравятся. В своём же официальном качестве Зорькин намерен исполнять и «неуклонно блюсти» всё, написанное в конституции.

15 января президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Путин предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством. Глава государства учредил рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон РФ. Как сообщал NEWS.ru, 16 января Путин провёл первое установочное заседание рабочей группы.