Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин рассказал о своём отношении к предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Основной закон.
Своим мнением Зорькин
15 января президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Путин предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством. Глава государства учредил рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон РФ. Как сообщал NEWS.ru, 16 января Путин провёл первое установочное заседание рабочей группы.
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