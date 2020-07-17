Председатель горсовета Петрозаводска стал фигурантом дела о взятке

https://static.news.ru/photo/81ead336-c825-11ea-8a55-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Боднарчук Фото: petrosovet.info

В отношении председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука, подозреваемого в получении взятки за выдачу разрешений на строительство, возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Карелии. По версии следователей, подозреваемый в период с 2018 года по 2019 год с помощью посредника получил от бизнесменов взятку в сумме свыше 1,5 млн рублей. Представители коммерческих организаций таким образом рассчитывали решить вопросы по выдаче разрешений на строительство и ряд иных, связанных с градостроительной деятельностью.

Материалы оперативно-розыскной деятельности, осуществлённой УФСБ и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции по Карелии стали основой для возбуждения в отношении Боднарчука дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Подозреваемого задержали, следствие в ближайшее время должно решить вопрос с о заключении его под стражу.

Ранее NEWS.ru сообщал об аресте заммэра Томска Евгения Сурикова, также обвинённого в получении взятки. Решение вынес Кировский районный суд города.