Председатель горсовета Петрозаводска стал фигурантом дела о взятке

В отношении председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука, подозреваемого в получении взятки за выдачу разрешений на строительство, возбудили уголовное дело.
Об этом
Материалы оперативно-розыскной деятельности, осуществлённой УФСБ и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции по Карелии стали основой для возбуждения в отношении Боднарчука дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Подозреваемого задержали, следствие в ближайшее время должно решить вопрос с о заключении его под стражу.
Ранее NEWS.ru сообщал об аресте заммэра Томска Евгения Сурикова, также обвинённого в получении взятки. Решение вынес Кировский районный суд города.
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