https://static.news.ru/photo/e8fe2db6-41c5-11ea-8eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО

Информация о пожаре на подводной лодке на судоремонтном заводе «Звёздочка» является ложной, заявили представители предприятия.

Эта информация не соответствует действительности. Никаких происшествий на территории завода нет, предприятие работает в обычном режиме, — пишет РБК.

Сообщение о якобы ЧП на «Звёздочке» появилось 28 января 2020 года в газете «Известия» со ссылкой на очевидцев. Кроме того, власти Северодвинска, где находится предприятие, рассказали о повышении уровня радиации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар 12 декабря 2019 года, во время того, как авианосец проходил ремонт на заводе «Звёздочка» в Мурманске. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть во время сварочных работ. Пожарные боролись с огнём на протяжении суток.

В результате ЧП погибли два человека, ещё 14 пострадали. СКР начал расследование по факту пожара на авианосце. Ведомство возбудило уголовное дело в связи с нарушением правил техники безопасности при ремонтных работах.

Ранее руководитель Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов опроверг сообщения о том, что ремонт авианосца обойдётся в 95 млрд рублей, писал NEWS.ru.