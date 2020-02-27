https://static.news.ru/photo/9e38e864-593c-11ea-b5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Усть-Катавский вагоностроительный завод

В России впервые появится пятисекционный трамвай. Опытный образец создадут на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, который входит в Объединённую ракетно-космическую корпорацию, являющуюся частью Роскосмоса.

По словам директора предприятия Романа Новикова, трамвай не уступит по качеству европейским аналогам, а имея большую вместимость, будет не сильно отличаться по стоимости от трёхсекционного. В дальнейшем завод планирует по заказу городов выпускать подобные трамваи от двух до девяти секций, сообщает ТАСС.

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