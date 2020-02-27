В России впервые появится пятисекционный трамвай. Опытный образец создадут на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, который входит в Объединённую ракетно-космическую корпорацию, являющуюся частью Роскосмоса.
По словам директора предприятия Романа Новикова, трамвай не уступит по качеству европейским аналогам, а имея большую вместимость, будет не сильно отличаться по стоимости от трёхсекционного. В дальнейшем завод планирует по заказу городов выпускать подобные трамваи от двух до девяти секций,
Ранее NEWS.ru писал, что с 1 марта московский наземный транспорт оставят без Wi-Fi, потому что услуга не удовлетворила требования пассажиров. Беспроводную Сеть вернут во втором полугодии 2020-го на магистральные маршруты, связывающие отдалённые районы мегаполиса и центр Москвы.
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