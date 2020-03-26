https://static.news.ru/photo/fbde7cbe-6e8f-11ea-bd4f-fa163e074e61_660.jpg Ритта Котлыкова Фото: ritta_hoko/instagram.com

Предприниматель Ритта Котлыкова из Улан-Удэ записала видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой поддержать малый бизнес во время пандемии коронавируса.

При этом она отметила, что сейчас живёт в неведении, так как предпринимателей никак информируют.

Завтра нам могут позвонить и сказать: «Вы закрыты!», — отметила женщина.

Котлыкова также попросила главу республики рассмотреть ряд предложений, которые, по её мнению, облегчат жизнь бизнесменов. Так, в первую очередь она посоветовала решить вопрос с арендной платой, предоставив субсидии или сделать паузу в выплате налогов на полгода-год.

Кроме того, предпринимательница предложила рассмотреть вопрос о субсидировании кредитов для бизнеса.

В долговую яму никто не хочет попадать. Нам нужна честная, реальная, объективная картина того, что вы можете нам дать. Мы не может просто закрыть двери. Нам нужна поддержка, — подчеркнула Котлыкова.

Она добавила, что свободный въезд жителей других регионов вызывает опасения, передаёт «МК в Бурятии».

Ранее NEWS.ru писал, что российские банки сообщили о росте обращений со стороны предпринимателей с просьбой о кредитных каникулах в связи с пандемией коронавируса и нестабильностью на финансовых рынках.