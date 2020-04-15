Предприниматели объяснили идею вернуть карточную систему в России

https://static.news.ru/photo/0fe1ae92-7f35-11ea-91b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Национальной мясной ассоциации России Сергей Юшин, предложивший вернуть в Россию карточную систему, объяснил инициативу опытом США.

Ранее представители организаций — производителей и поставщиков продовольствия попросили российское руководство оказать адресную помощь тем, кому не хватает денег на еду. Для этого было предложено вернуть карточную систему.

Речь идёт о электронной или пластиковой карточке, на которую перечисляются средства для адресной поддержки малообеспеченных слоёв населения, чтобы только на эти деньги люди могли купить определённый круг базовых продуктов питания, — цитирует Юшина «Говорит Москва».

Он напомнил, что в России около 20 млн человек проживают ниже уровня бедности. Эти люди недоедают, из-за этого у них плохой иммунитет, они также рискуют быть одними из жертв коронавируса.

Юшин добавил, что в США, например, карточной системой пользуется более 40 млн человек в год и это считается нормальным.

Как писал NEWS.ru, обращение о возвращении карточек подписали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон и генеральный директор Национального союза производителей молока Артём Белов.