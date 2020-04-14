Предприниматели из регионов жалуются ФАС на ограничения продажи алкоголя

https://static.news.ru/photo/3863e1de-7e43-11ea-9e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает обращения о фактах ограничения розничной продажи алкоголя в регионах России на фоне пандемии коронавируса.

В ФАС продолжают поступать обращения от предпринимателей о фактах установления подобных запретов в регионах Российской Федерации, — цитирует ТАСС сообщение.

В ведомстве добавили, что ограничения распространяются в том числе и на продажу слабоалкогольных напитков, таких как пиво и медовуха.

В ведомстве расценивает подобные запреты как возможное нарушение антимонопольного законодательства. При этом, по мнению регулятора, сокращение числа точек продаж может привести к нарушению режима социального дистанцирования. Кроме того, в ФАС подчеркнули, что подобные ограничения могут спровоцировать рост нелегального оборота алкогольной продукции.

NEWS.ru писал, что ограничения на продажу алкоголя в ряде регионов России могут привести к росту безработицы и расцвету теневого рынка. Так считают эксперты.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что в марте увеличились продажи водки и коньяка на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на пиво вырос на 5%, а на вино — на 10%.