Предприниматели Белгородской области получат денежную помощь от властей Кабмин России выделил 500 млн рублей на поддержку бизнеса в Белгородской области

Предприниматели и бизнес-организации Белгородской области смогут получить финансовую помощь от правительства России, на программу выделено 500 млн рублей, сообщает пресс-служба кабмина. Уточняется, что распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а деньги были получены от резервного фонда кабмина.

С их помощью представители бизнеса смогут получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль, — говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующая отсрочка была предоставлена в 2023 году. Право на данную меру поддержки получили те организации и индивидуальные бизнесмены, работа которых пострадала от обстрелов со стороны украинских военных. Также на отсрочку могут рассчитывать предприниматели, доходы которых снизились более чем на 30% в 2023, по сравнению с аналогичными показателями 2022 года.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда для жителей России увеличится до 30 тысяч рублей. Уточняется, что сейчас МРОТ составляет 19,2 тысячи рублей.